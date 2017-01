Tipsarevic recebe convite para a chave principal do Rio Open

Tênis

A organização do Rio Open anunciou nesta segunda-feira que o tenista sérvio Janko Tipsarevic, ex-número 8 do mundo e atual 104º colocado do ranking da ATP, é o primeiro convidado para a chave principal do torneio. Dono de quatro títulos na carreira, o jogador tentando se recuperar após passar por três cirurgias.

Leia mais:

ATP divulga lista completa do Rio Open

Bellucci decepciona e cai para Tomic na estreia do Australian Open

Djokovic e Serena estreiam nesta terça no Australian Open



Agora, o Rio Open tem ainda três convites para a chave principal do torneio. Um deles ficará reservado caso um top 10 solicite. Os demais ficarão a critério da organização.



No tênis, os wild cards, ou convites, são geralmente oferecidos a atletas que estão fora do ranking que garante classificação direta à chave principal. Em 2016, por exemplo, o brasileiro Thiago Monteiro recebeu o convite do Rio Open. Por ter vencido a primeira rodada, acumulou pontos que o fizeram dar um salto no ranking — o que levaria mais tempo para conseguir, caso não recebesse o convite para o ATP 500.



*ZHESPORTES