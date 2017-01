Torcida do Atlético Nacional se despede do meia Guerra

Festa

A torcida do Atlético Nacional tem se notabilizado pelos grandes momentos. Após emocionar o mundo com as homenagens à Chapecoense, os torcedores do time alviverde de Medellín prepararam uma festa especial para se despedir de Alejandro Guerra, que vai defender o Palmeiras em 2017.

Eleito melhor jogador da Libertadores na campanha do bi continental dos colombianos, no ano passado, Guerra foi saudado por milhares de torcedores em Medellín. O perfil do Atlético no Twitter destacou a presença dos verdolagas no centro da cidade para a despedida.

El venezolano Alejandro Guerra, ¡por siempre en el corazón de la familia Verdolaga! #PorSiempreNacional ¿¿¿¿ pic.twitter.com/blKZfZyzp8 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) 13 de janeiro de 2017

– Está presente a melhor torcida do país para se despedir do venezuelano Guerra. Obrigado pela magia!

Presente la mejor hinchada del país para despedir al venezolano Alejandro Guerra. ¡Gracias por tanta magia! #PorSiempreNacional ¿¿¿¿ pic.twitter.com/RH9wLdG6UR — Atlético Nacional (@nacionaloficial) 13 de janeiro de 2017

Guerra, 31 anos, chegou ao Atlético Nacional em 2014 e conquistou quatro títulos no clube. Ele defende a seleção da Venezuela desde 2006.

