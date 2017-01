Torcida do Olympique de Marselha protesta contra Drogba: "Bebê chorão"

Críticas

Após manifestar interessa no retorno de Drogba e entrar na concorrência com o Corinthians, o Olympique de Marselha viu, neste domingo, sua torcida protestar contra o atacante marfinense. Uma faixa exibida pelos torcedores no estádio Vélodrome, durante a partida contra o Monaco, chamava o jogador de "bebê chorão" e pedia para ele voltar para a China.

"Pare de dizer que você ama o OM (Olympique de Marselha). Você ganha mais dinheiro em um mês do que nós na vida inteira. Não seja um bebê chorão e volte para a China", dizia a mensagem exibida pela torcida.

Drogba se destacou pelo Olympique na temporada 2003/04, antes de ir para o Chelsea, onde brilhou e conquistou títulos ingleses e da Liga dos Campeões. Depois disso, o marfinense defendeu o Shanghai Shenhua, o Galatasaray, o Chelsea de novo e o Montreal Impact, da MLS, em 2016. Agora sem clube, o atacante de 38 anos tem proposta do Corinthians e sondagem do time francês.

