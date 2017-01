Treino físico com "renegados" trabalhando juntos encerra o dia de atividades no Inter

Inter

O sábado (14) foi mais um dia de trabalhos em dois turnos para os jogadores do Inter. Pela manhã, um treinamento com bola, o que vem se tornando rotina neste início de temporada no CT Parque Gigante e já marca o estilo de trabalho de Antônio Carlos Zago. Normalmente os primeiros dias do ano são reservados somente para atividades físicas.

No período da tarde os jogadores foram novamente para o gramado, mas desta vez apenas para corridas em um treino físico. William e Anderson trabalharam o tempo todo juntos, orientados pelo coordenador de preparação física Élio Carravetta. Os dois estão fora dos planos da direção e da comissão técnica e seguirão treinando em Porto Alegre enquanto os demais realizam a pré-temporada em Viamão a partir de segunda.

Leia mais:

Nico López, com uma virose, e Valdívia, que sofreu uma pancada no tornozelo direito não participaram dos trabalhos mas devem seguir com a delegação para Viamão neste domingo. Já Ariel, com uma lesão muscular na panturrilha esquerda, está fora da pré-temporada. O atacante tem previsão de retorno em três semanas.

O Inter segue para o período de treinos no hotel Vila Ventura após o treino da tarde deste domingo, ainda no CT. O grupo seguirá concentrado até o dia 25 de janeiro. Neste período serão realizados dois jogos treinos, contra o Inter de Lages e o Tubarão.

