UFC confirma luta entre Khabib e Ferguson por cinturão interino dos leves

O UFC confirmou a abertura de um cinturão interino na categoria dos leves, cujo título linear pertence ao irlandês Conor McGregor. O russo Khabib Nurmagomedov e o americano Tony Ferguson disputarão o título provisório no UFC 209, no dia 4 de março.

We got a fight! @TeamKhabib & @TonyFergusonXT will meet at #UFC209 in Las Vegas for the interim LW title! https://t.co/kOnfPzkCKy pic.twitter.com/u594u8EWJ0