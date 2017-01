Uma peça de teatro inspirada na vida de Maradona em Nápoles

Festa para o 10

O ex-craque assistiu como convidado especial a cerimônia organizada pela Federação Italiana de Futebol no Palazzo Vecchio, em Florença, que faz parte das comemorações pelo 30º aniversário do primeiro scudetto conquistado pelo Napoli. O argentino foi homegeado ao lado de ex-companheiros, dirigentes, jornalista e convidados especiais.

Maradona discursou, fez malabarismos com uma bola e provocou, como de costume. Na plateia estava Corrado Ferlaino, ex-presidente de Napoli. Entre os demais homenajeados estava Falcão e outros nomes ilustres do futebol italiano e com passagem pela seleção, como o ex-volante Giancarlo Antognoni, o ex zaguero da Inter Giuseppe Bergomi e Paolo Rossi. Além deles, foram homegeados o técnico Claudio Ranieri, campeão inglês da última temporada com o Leicester e eleito o técnico do pela Fifa, a jogadora Melania Gabbiadini e o presidente do Milan, Silvio Berlusconi.

Maradona se encontra na Itália desde o último fim de semana, acompanhado pelo filho, Diego Jr. Na noite de segunda-feira, participou da estreia da peça de teatro "Tre volte 10" (Três vezes 10), no Teatro San Carlo, em Florença. A peça, dirigida pelo diretor Alessandro Siani, conta a trajetória de glória e queda do "Pibe de Oro" no Napoli.

Ao final do espetáculo, Maradona teve um encontro com o cineasta Aurelio De Laurentis, atual presidente do Napoli, e ouviu dele odesejo de transformá-lo em embaixador do clube. Para isso, no entanto, o argentino precisa resolver suas pendências com o Fisco italiano, que reclama 40 milhões de euros por irregularidades no imposto de renda declarado no período em que jogava no Napoli e ajudou-o a conquistar dois scudettos.