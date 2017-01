Vasco confirma contratação de Wagner

Fim da novela





Foto: Dhavid Normando / Photocâmera

O meio-campo Wagner assinou contrato nesta terça-feira e é o terceiro reforço do Vasco para a temporada 2017. O jogador foi revelado no América Mineiro e passou pelo Cruzeiro, Fluminense e Tianjin Teda, da China, de onde veio para o Vasco. Entre os diversos títulos conquistados estão quatro estaduais (três em Minas e um no Rio) e um título brasileiro.

A contratação de Wagner no Brasil acabou virando uma novela após o Vasco entrar na briga pela contratação do jogador, que interessava o Corinthians anteriormente. Como demorou para se desligar do clube chinês, os paulistas acabaram desistindo.