Vasco conversa por lateral-esquerdo Moisés, do Corinthians

Mercado

Com o desligamento de Julio Cesar, o Vasco contava apenas com Alan e Henrique, crias das categorias de base de São Januário, para a lateral esquerda. O técnico Cristovão Borges, entretanto, sabe da necessidade de um nome com mais bagagem pela posição e, com isto, o clube iniciou conversa pelo lateral-esquerdo Moisés, que pertence ao Corinthians e neste ano foi emprestado ao Bahia.



Leia mais:

Olimpia é mais um que pode desistir da Copa de Campeões

Grêmio e Atlético-MG dão adeus à Copinha. Veja como foi a segunda-feira do torneio

Flamengo espera Rômulo se acertar com os russos para fechar negócio



Pessoas ligadas às diretorias de Vasco e Corinthians confirmaram a negociação. Oficialmente, a direção do clube paulista afirma que vários times consultaram a situação de Moisés para esta temporada, mas nada específico ou definitivo. O contrato do lateral-esquerdo é válido até o fim de 2017 e o clube pensa em fazer negócio para reforçar o caixa.

Isto acontece uma vez que Uendel e Guilherme Arana, também da lateral esquerda, seguem no Corinthians e não devem deixar com que um espaço seja dado a Moisés para nesta temporada. Ele foi contrato pelo clube paulista no começo de 2016, após ter se destacado no Bragantino no ano anterior de forma gratuita. Entrou em campo somente duas vezes e foi emprestado ao Bahia, onde teve bom desempenho.

Vale destacar que Fábio Carille, técnico do Corinthians, chegou a dizer que gostaria de observá-lo, mas que o clube contava com a saída de alguns nomes para a posição - o que atrapalha o plano inicial do comandante. No Vasco, chegaria para assumir a titularidade, buscando a bagagem, aliada com a diminuição da média de idade do elenco, questões que estão sendo buscadas pela cúpula de São Januário neste planejamento do elenco.

Para esta temporada, o Vasco já confirmou as contratações do meia Escudero e do atacante Muriqui. Há conversa pelo também atacante Luis Fabiano e pelo meia Leonardo Valencia, além do lateral-esquerdo Moisés. O clube presidido por Eurico Miranda também tem o desejo de acertar com um volante para 2017 e, assim, fechar o elenco, mas até o momento não há diálogos neste sentido no mercado.

*Lancepress