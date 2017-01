Vasco perde e São Paulo goleia. Veja como foi a terça-feira na Copinha

Resumão

Além da vitória da estreia do Grêmio com vitória por 3 a 1 sobre o Brasília, a Copa São Paulo de Futebol Júnior teve mais 29 jogos nesta terça-feira, segundo dia de competições. Os destaque negativo foi a derrota do Vasco, no Grupo 9. Em jogo disputado em São Carlos, a equipe carioca caiu para o Botafogo-PB por 1 a 0.

Leia mais:

São Paulo estreia na Copa São Paulo com goleada de 6 a 0 sobre o Genus

Os destaques da estreia do Grêmio na Copa São Paulo

Grêmio estreia com vitória na Copa São Paulo



Outros clubes tradicionais do futebol brasileiro estrearam com vitória: Atlético-PR, Vitória e Atlético-MG. O São Paulo foi além e goleou o Genus por 6 a 0.

Hoje três gaúchos debutam na competição. Hoje três gaúchos debutam na competição. Às 16h, o Inter encara o Aimoré, de São Leopoldo, em confronto estadual. No mesmo horário, o Juventude pega o Londrina.

Confira os primeiros jogos da Copa São Paulo:

Segunda-feira, dia 2 de janeiro:

Grupo 07

Ferroviária 0x0 Villa Nova-MG

Palmeiras 3x2 Paranoá-DF

Terça-feira, dia 3 de janeiro:

Grupo 01

Grêmio 3x1 Brasília

Votuporanguense 1x1 Auto Esporte

Grupo 02

Tanabi 0x1 Mirassol

Náutico 1x2 Vila Nova

Grupo 03

Rio Preto 1x2 Sergipe

Botafogo 1x1 Alecrim

Grupo 04

Novorizontino 2x0 São Raimundo

Atlético-MG 3x2 Novo-MS

Grupo 05

Marília 1x0 Atlético-BA

América-MG 0x0 Ponte Preta

Grupo 06

Penapolense 1x1 Volta Redonda

Paraná 3x2 Paysandu

Grupo 08

Comercial 1x0 Rio Claro

Sport 2x3 Batatais

Grupo 09

São Carlos 1x0 Rio Branco

Vasco 0x1 Botafogo-PB

Grupo 10

Independente-SP 0x0 Botafogo-SP

Fortaleza 0x1 Rio Branco-SP

Grupo 11

Paulista 1x0 RB Brasil

Joinville 5x0 Vitória da Conquista

Grupo 12

Atibaia 0x0 ABC

Vitória 2x0 Atlético-GO

Grupo 13

Capivariano 2x1 União Barbarense

São Paulo 6x0 Genus

Grupo 14

Desportivo Brasil 1x0 Sampaio Corrêa

Chapecoense 0x2 Nova Iguaçu

Grupo 15

Primavera 4x2 União Rondonópolis

Atlético-PR 2x0 CRB

Grupo 16

Ituano 2x0 Guarani

Santa Cruz 2x0 XV de Piracicaba

Quarta-feira, 4 de janeiro:

Grupo 17

Taubaté x Operário-MS

Corinthians x Pinheiro-MA

Grupo 18

Manthiqueira x Itabaiana

Coritiba x Boavista

Grupo 19

Taboão da Serra x Luverdense

Ceará x Madureira

Grupo 20

São José dos Campos x Mogi Mirim

Inter x Aimoré

Grupo 21

Bahia x Trindade

São Bernardo x Fast

Grupo 22

Cruzeiro x River-PI

União Mogi x Bragantino

Grupo 23

São Caetano x São Bento

Flamengo x Central

Grupo 24

Nacional-SP x Cori-Sabbá

Pérolas Negras-HAI x Goiás

Grupo 25

Audax x Rio Branco-AC

Santos x Floresta

Grupo 26

Guarulhos x Flamengo-SP

Avaí x Desportiva Paraense

Grupo 27

Grêmio Osasco x Interporto

Fluminense x Real Noroeste

Grupo 28

Juventus x Portuguesa

Figueirense x Sete de Setembro

Grupo 29

Guaratinguetá x Estanciano

Londrina x Juventude

Grupo 30

Água Santa x Santo André

Criciúma x Porto-PE

*ZH Esportes