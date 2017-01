Vasco quer contratar atacantes Muriqui e Luis Fabiano

Negócios em andamento



Durante o período de férias do Vasco — desde o fim da Série B do Campeonato Brasileiro em novembro de 2016 até a reapresentação neste 2017 na segunda-feira passada —, apenas um reforço foi confirmado pelo clube: o meia argentino Escudero. O planejamento inicial de fechar o elenco durante o recesso não foi para frente e agora a cúpula de São Januário tem como objetivo, até quarta-feira, quando viaja para a pré-temporada nos Estados Unidos — para a disputa da Florida Cup por duas semanas —, ter à disposição mais dois jogadores: os atacantes Muriqui e Luis Fabiano.



Leia mais:

Santos tenta Barcos, mas dívida do Vélez com jogador tranca negócio

City é único dos grandes com adversário complicado na FA Cup

Mesmo com a saída de alguns destaques, Juventude ainda aposta na base de time do ano passado



A situação mais confortável é a de Muriqui. O FC Tóquio, do Japão, o liberou do pré-contrato existente e agora o Vasco espera pela chegada de toda a documentação para que o atacante seja anunciado ainda nesta semana. O jogador já vem utilizando a dependência do Caprres (Centro Avançado de Prevenção, Reabilitação e Rendimento Esportivo do Vasco) e o vínculo neste retorno a São Januário será por duas temporadas.

Já a negociação com Luis Fabiano se arrasta desde o término da Série B. Nestes primeiros dias de 2017, as partes equacionaram os detalhes mais importantes — como o valor do salário — e um desfecho positivo é esperado para os próximos dias. A rescisão com o Tianjin Quanjian, da China, feita pelo atacante verbalmente foi colocada no papel e não existem mais obstáculos que poderiam ser considerados decisivos para que Fabuloso defina por qual clube jogará nesta temporada.

Único já confirmado, a documentação de Escudero do Puebla, do México, já chegou ao Brasil e ele deverá ser apresentado pelo Vasco antes da viagem para os Estados Unidos. O primeiro jogo do novo elenco vascaíno, agora sob o comando de Cristóvão Borges, será contra o Barcelona do Equador, nos EUA, no próximo dia 15.



*Lancepress