Vasco se reapresenta e Cristóvão já comanda treino com bola

Pré-temporada



Ainda sem Escudero, primeiro reforço do ano, mas com Nenê, o elenco do Vasco se reapresentou nesta segunda-feira à tarde, em São Januário. O primeiro contato com o técnico Cristóvão Borges com o grupo já teve bola rolando, e os jogadores não tiveram moleza e suaram a camisa.



Como muitos dos exames médicos já tinham sido feitos antes de os jogadores saírem de férias, apenas alguns atletas precisaram realizar. Foi o caso de Nenê, que fez as avaliações ainda pela manhã.

As atividades foram realizadas no campo anexo de São Januário. Primeiro, os jogadores fizeram um trabalho físico. Logo depois, Cristóvão Borges comandou um treino técnico em campo reduzido visando à posse de bola.

Destaque do Vasco na reta final da Série B, Thalles garante que o grupo entrará rápido na forma física ideal. Ele também gostou do primeiro contato com Cristóvão.

— Eu já vinha treinando nas férias, me senti bem. Nós treinaremos em ritmo de pré-temporada e com isso, tenho certeza que chegaremos rápido a forma ideal. E o primeiro contato com Cristóvão foi muito bom, tivemos uma conversa com ele e aos poucos vamos nos conhecendo, para termos um grande ano — disse ao site oficial do clube.

Fora dos planos, Julio Cesar, Diguinho, Jorge Henrique, Junior Dutra não se reapresentaram junto com o elenco. Eles só voltam no próximo dia 12, mas não serão integrados ao grupo.

Ainda resolvendo questões burocráticas, o meia Escudero não se apresentou com o restante do grupo. O jogador deve chegar ao Rio nesta terça-feira ou no decorrer da semana.



*Lancepress