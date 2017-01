Veja o novo regulamento da CBF que permite exclusão de times que critiquem competições da entidade

Rigoroso

Em 2017, as críticas à CBF poderão custar caro. Isso porque o Regulamento Geral das Competições (RGC) 2017, que conta com 63 páginas (clique aqui para ver na íntegra), determina que declarações consideradas ofensivas possam resultar até em exclusão do clube de um campeonato.

O "alerta" é feito logo no segundo parágrafo do primeiro artigo do RGC (veja na imagem abaixo).

Foto: Reprodução / CBF

Já o artigo 53 (veja na imagem abaixo) destaca as penalidades impostas a quem infringir o regulamento: "A inobservância ou descumprimento deste RGC, assim como dos regulamentos de cada competição, sujeitará o infrator às seguintes penalidades administrativas: proibição de registro de atletas; advertência; multa; desligamento da competição."

Foto: Reprodução / CBF

A atualização do regulamento vale para todas as competições organizadas pela confederação, o que inclui todas as divisões do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.



Foto: Reprodução / CBF

