Veja o que é notícia nos principais jornais esportivos do mundo nesta sexta-feira

Zidane completa um ano à frente do Real Madrid com títulos e recorde de invencibilidade

Zidane completa um ano à frente do Real Madrid com títulos e recorde de invencibilidade Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

As capas desta sexta-feira nos diários esportivos europeus e sul-americanos se dividem entre diversas histórias. Na Espanha, os jornais de Madri falam do aniversário de um ano de Zidane à frente do Real Madrid, enquanto em Barcelona a atração é a derrota do Barça para o Athletic Bilbao na Copa do Rei. Na Itália, as negociações do Milan e o ataque da Juventus dominam as capas. Na América do Sul, o Olé trata da situação do Boca Juniors com as tratativas para renovar o contrato do volante Fernando Gago.

As – Madri, Espanha

Foto: Reprodução / As

O As lembra dos 12 meses de Zidane à frente do Real Madrid, com os títulos da Liga dos Campeões, Supercopa da Europa e o Mundial de Clubes.

Marca – Madri, Espanha

Foto: Reprodução / Marca

O Marca trata do interesse do Real Madrid em Paulo Dybala, atacante da Juventus, que ainda não renovou seu contrato com o clube italiano.

Mundo Deportivo – Barcelona, Espanha

Foto: Reprodução / Mundo Deportivo

Com Neymar na capa, o Mundo Deportivo destaca a derrota por 2 a 1 do Barcelona ao Athletic Bilbao, no jogo de ida da Copa do Rei.

Sport – Barcelona, Espanha

Foto: Reprodução / Sport

O Sport também fala da derrota do Barcelona, mas usa a capa para criticar a arbitragem da partida contra o Athletic.

Gazzetta dello Sport – Milão, Itália

Foto: Reprodução / Gazzetta dello Sport

Na Itália, a Gazzetta dello Sport fala da intenção do grupo chinês que comprou o Milan em reforçar o time no mercado de verão, em julho.

Corriere dello Sport – Roma, Itália

Foto: Reprodução / Corriere dello Sport

O Corriere dello Sport, de Roma, mostra as tratativas da Juventus para contratar os jovens Massina e Orsolini, que têm se destacado no Italiano.

Tuttosport – Turim, Itália

Foto: Reprodução / Tuttosport

O Tuttosport, de Turim, também trata da Juventus, que deve encarar o Bologna no final de semana com o ataque formado por Higuain, Dybala e Pjanic, já em preparação para a Liga dos Campeões.

Record – Lisboa, Portugal

Foto: Reprodução / Record

A arbitragem é o assunto em Portugal, após a polêmica na eliminação do Porto na Taça da Liga. O Record mostra que o Sporting também reclama da situação.

O Jogo – Lisboa, Portugal

Foto: Reprodução / O Jogo

A arbitragem também é assunto no O Jogo, que registra a reclamação do Porto a respeito do Benfica, como "eminência parda" contra os juízes.

L'Équipe – Paris, França

Foto: Reprodução / L'Équipe

O L'Équipe, da França, mostra as possíveis transferências Sakho, Payet e Martial, titulares da seleção francesa, no mercado europeu, e trata a situação como "inquietante".

Olé – Buenos Aires, Argentina

Foto: Reprodução / Olé

Na América do Sul, o Olé mostra a situação do Boca Juniors após a saída de Tévez. O clube não apresentou nenhuma novidade e tenta renovar contrato com o volante Fernando Gago.

Ovación – Montevidéu, Uruguai

Foto: Reprodução / Ovación

O Ovación, do Uruguai, não tem futebol na sua capa: ao invés disso, o assunto principal é a prova de turfe Gran Premio José Pedro Ramírez, nesta sexta.

Lance! – São Paulo, Brasil

Foto: Reprodução / Lance!

Em São Paulo, o Lance! mostra as tentativas do Corinthians de contratar seus primeiros reforços para 2017.

