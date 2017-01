Veja os dias e os horários dos confrontos dos playoffs da NFL

Futebol americano

New England Patriots, do quarterback Tom Brady (12), é o time de melhor campanha geral, com 14 vitórias e duas derrotas Foto: Mike Ehrmann / Getty Images,AFP

Os playoffs da NFL foram definidos no último final de semana. Em busca de um lugar no Super Bowl, a grande final do futebol americano, oito equipes passam a se enfrentar em jogo único, e eliminatório, a partir deste sábado.

Como conquistaram as melhores campanhas em suas conferências, New England Patriots e Kansas City Chiefs, na Conferência Americana, e Dallas Cowboys e Atlanta Falcons, na Conferência Nacional, já estão nas semifinais.

Os duelos de Wild Card estão definidos, com dois jogos marcados para sábado e outros dois programados para domingo.

Neste ano, o Super Bowl será disputado em 5 de fevereiro, no Estádio NRG, em Houston, que recebe os jogos do Houston Texans.

SÁBADO

Conferência Americana

19h35min — Houston Texans x Oakland Raiders

Conferência Nacional

23h15min — Seattle Seahawks x Detroit Lions

DOMINGO

Conferência Americana

16h05min — Pittsburgh Steelers x Miami Dolphins

Conferência Nacional

19h40min — Green Bay Packers x New York Giants

Como funcionam os playoffs

Os 32 times da NFL são separados em duas conferências — Americana e Nacional. Cada conferência tem quatro divisões — Norte, Sul, Leste e Oeste. Vão para os playoffs, em cada conferência, os quatro campeões de divisão e os dois melhores não-campeões.

Os quatro campeões de divisão são os cabeças de chave 1, 2, 3 e 4, de acordo com as campanhas. Os não-campeões ocupam as vagas 5 e 6 — mesmo que, eventualmente, tenham campanhas superiores a algum campeão de divisão.

Os dois campeões de divisão com melhor campanha avançam direto para as semifinais de conferência. Na rodada de wild card — uma espécie de repescagem —, o terceiro enfrenta o sexto, enquanto o quarto pega o quinto colocado.

Os confrontos até as finais de conferência são em jogos únicos, e o mandante é o time com melhor posicionamento na chave (não necessariamente o que tem melhor campanha).

*ZHESPORTES