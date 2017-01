Pegadinha

A convite do Barcelona, Rivaldo participou de uma pegadinha do bem. O ex-jogador do clube e vencedor do Bola de Ouro 1999 se disfarçou para jogar uma partida com torcedores no CT do clube.



Maquiado, o brasileiro ficou irreconhecível e ganhou cabelo, barba e um nariz diferente. Em campo, Rivaldo driblou, deu assistência e foi eleito o destaque do jogo. Na hora da "premiação", ele tirou o disfarce e surpreendeu a todos.



O vídeo foi divulgado no canal do Barça no YouTube. Assista: