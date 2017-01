VÍDEO: em desafio, Messi e Suárez trocam passes sem deixar a bola cair

Habilidade

Um desafio promovido por uma TV japonesa mostrou toda a habilidade de Lionel Messi e Luis Suárez. Os craques do Barcelona trocaram passes, sem deixar a bola cair no chão, em distâncias que iam aumentando de 10 em 10 metros. No lance mais distante, os dois acertaram uma jogada a 56 metros de distância um do outro. Confira o vídeo:

*ZHESPORTES