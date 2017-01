VÍDEO: lutador se recusa a parar de golpear rival e leva gravata de árbitro

MMA

Foto: Reprodução / You Tube / You Tube

Uma cena inusitada marcou o TKO Major League MMA no último final de semana. No combate entre Strahinja Gavrilovic e Jo Vallée o árbitro precisou partir para ação.



Com cerca de um minuto de luta, Gavrilovic nocauteou Vallée com um soco. Com o adversário já deitado no chão, o vencedor seguiu dando golpes no rosto de Valléé obrigando o árbitro a reagir.



O juiz agarrou o lutador pelas costas, derrubou-o e aplicou uma gravata em Gavrilovic, que foi desclassificado por conduta antidesportiva.



Veja a cena: