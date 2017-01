Vídeo: vestiário da Chapecoense volta a festejar uma conquista 40 dias após tragédia

Emoção

A Chapecoense empatou, pelo placar de 1 a 1, com o Desportivo Brasil na Copa São Paulo de Futebol Júnior na tarde deste sábado e garantiu classificação à próxima fase da competição. A equipe catarinense conseguiu somar quatro pontos em seu grupo — abaixo apenas do Nova Iguaçu, líder com seis pontos. O jogo foi disputado no estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz.



Um vídeo da celebração dos jogadores logo após o fim da partida foi publicado pelo perfil oficial da equipe no Facebook:



No registro, os atletas da Chape vibraram no vestiário, gritando "vamos ganhar, Chape". A comemoração lembra o festejo da equipe principal da Chapecoense ao empatar em 1 a 1 com o San Lorenzo, no dia 23 de novembro de 2016, e garantir vaga na final da Copa Sul-Americana, que acabou não sendo disputada em razão da tragédia com o avião que transportava a equipe na Colômbia no dia 29 de novembro do ano passado. No acidente, 71 pessoas morreram, incluindo jornalistas, dirigentes e tripulação, e seis feridos.

Após garantir a classificação para disputar o título da copa, jogadores e outros integrante do clube gritavam "vamos, vamos, Chape".



