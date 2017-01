Volante Rithely admite propostas, mas permanecerá no Sport

Mercado

Nem mesmo o forte assédio no mercado foi suficiente para tirar Rithely da Ilha do Retiro. Em entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira, o volante anunciou sua decisão de estender o contrato com o clube até o ano de 2022, frustrando Inter, Corinthians e Atlético-MG, que chegaram a enviar propostas:

- Eu não vou mentir, as propostas que chegaram do Corinthians e do Atlético foram muito boas. Para o jogador Rithely foram. Mas para o clube, não estava bom. Quando o Arnaldo (Barros, presidente do clube) me disse que a proposta não era boa, eu disse "a opção é de vocês". Se não for bom para negociar, não negociem.

O jogador de 25 anos disse que pesou para sua decisão a consciência de garantir um bom ciclo no Leão:

- Eu quero sair de uma maneira justa. Entrei pela porta da frente. Quero sair pela porta da frente. Quero voltar para encerrar minha carreira aqui, jamais poderia sair pela porta dos fundos.

Os ajustes para o vínculo aconteceram no domingo, durante uma reunião entre Rithely e representantes do Sport:

- O Arnaldo conversou comigo, com meus representantes. O Sport vai ficar com os 100% de Rithely. A partir de agora é só com o clube. Não tem mais conversa com investidor. Aqui eu já tenho tudo, tenho casa, minha família, amo a cidade.

O executivo de futebol, Alexandre Faria, falou sobre a maneira como o Sport selou o acordo. Segundo ele, a equipe agora ficará com todos os direitos sobre o atleta:

- O que aconteceu foi que o Sport fez uma proposta ao Rithely por cinco anos de contrato, comprando os outros 50% dos direitos federativos do atleta. A satisfação que temos de manter um atleta como Rithely é enorme. O Sport é muito grande, muito forte e vamos manter os atletas de qualidade.