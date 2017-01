Walter fala sobre luta com a balança: "Meu negócio é comida"

Fome de bola

A relação de Walter com as balanças está longe de ser amistosa. O atacante chamou a atenção pela forma física avantajada na reapresentação do Goiás, no início de janeiro. Ele garante já ter perdido seis quilos, mas sabe que a batalha é diária para evitar o aumento de peso. Em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha, Walter falou sobre a questão e disse que é preciso "muito controle" para resistir às tentações da cozinha.

– Nas férias, saí com tal peso e voltei com dois quilos a mais. O problema é que já estava uns cinco quilos acima nos últimos jogos da temporada passada. Perdi seis quilos, já estou quase pronto para jogar. Tive um problema no joelho, mas já estou quase bom – disse o jogador revelado pelo Inter.

Leia mais:

Reforço do Grêmio, Jael divide torcida e tem polêmicas na carreira

Dois estádios ainda não estão aptos a receber jogos do Gauchão

D'Alessandro de Zago: como pode jogar o meia argentino no Inter



Walter destacou as cobranças que sofre para entrar em forma e afirmou que sabe que nunca será um jogador considerado magro.

– Minha vida sempre foi cobrança em cima de cobrança. Muita gente pensa que eu bebo, mas não. Se bebesse, acho que não dava conta de jogar. Meu negócio é comida mesmo. Tenho que cuidar. Perco peso rápido, mas ganho muito rápido. Tenho de ter controle o ano todo. Nunca mais vou ser o Walter magro, mas vou trabalhar sempre para estar em boa condição.

A volta ao Goiás no ano passado, para a disputa da Série B, chamou a atenção, principalmente por deixar o Atlético-PR, que está na elite do Brasileirão. O atacante explicou por que decidiu retornar a Goiânia, mas projetou "algo a mais" para a carreira.

– No Fluminense emagreci bastante e fiquei fraco. No Atlético também, fiquei muito abaixo. É bom estar (com o peso) abaixo, mas ao mesmo tempo perco força. O Goiás é um time grande, mas tem caras de pouca qualidade. Agora o Goiás contratou muitos jogadores de qualidade. O pensamento é voltar à Série A. Quero pensar em algo a mais para a minha carreira – explicou.

Walter também falou sobre sua relação com Porto Alegre – e disse que um dos motivos que o fazem voltar à cidade é a pizza local.

– Minha filha é daí, tenho apartamento aí. Cheguei a Porto Alegre com 12 anos. Me sinto em casa. Eu gosto muito de massa e pizza. Aí em Porto Alegre tem uma pizza que é brincadeira, é boa demais – afirmou.

Por fim, o jogador disse que não teve chances de voltar ao Inter – ou de defender o Grêmio – nos últimos anos. Houve apenas um contato feito por Argel, mas que não evoluiu para negociações mais avançadas.

– O Argel tentou me levar pro Inter. Tentou falar com o presidente, mas não deu. Gente, mesmo, de Inter ou Grêmio não me procurou.

*ZHESPORTES