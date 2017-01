Wenger vê disputa aberta no Inglês: "É muito difícil prever"

Concorrido

O técnico Arsène Wenger, do Arsenal, declarou que, apesar da vantagem de cinco pontos do Chelsea sobre o Liverpool na liderança da Premier League, o campeonato ainda está aberto e com chances de título para todas as principais equipes.



- O Chelsea ainda está confortável no campeonato, mas quando essa sequência de vitórias é interrompida, é claro que a esperança para os outros cresce e faz você começar novamente - analisou Wenger.

Leia mais

"Nunca serei presidente do Barça, Pique está lá para isso", diz Guardiola

Oficial: Thiago Neves é do Cruzeiro

Bolívar faz doação de R$ 80 mil à Chapecoense

O Arsenal é o quinto colocado do Campeonato Inglês, com 41 pontos. A equipe acabou caindo na tabela após a vitória do Tottenham sobre o líder Chelsea, que encerrou a sequência de 13 vitórias seguidas dos Blues na competição.



- Acredito que o campeonato esteja aberto e a segunda parte do torneio está começando agora. Sabemos que de janeiro até maio é o momento da verdade para todos. Para saber quem estará fora da corrida pelo título. É muito difícil prever como será - completou.



* Lancepress