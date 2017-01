Willian assina contrato por três temporadas com o Palmeiras

Mais um reforço

O Palmeiras oficializou o acerto com o atacante Willian nesta quarta-feira. Diferentemente do inicialmente divulgado pelo clube, o atacante não assinou por empréstimo de um ano, mas sim por três anos, até o fim de 2019. Robinho ficará pelo mesmo período no Cruzeiro, e com isso não deve voltar ao Verdão.



Aos 30 anos, o jogador estava na Raposa desde 2013 e conquistou duas vezes o Campeonato Brasileiro. Ele é o oitavo reforço da temporada para o atual campeão nacional.

- Agradeço a Deus por vestir uma camisa com tanta história e que está vivendo um grande momento. Chegar ao Palmeiras é uma alegria muito grande e espero deixar minha marca dentro do clube, junto com meus companheiros, e dar muitas alegrias ao torcedor palmeirense - disse o atacante, ao site do Palmeiras.

- O Palmeiras montou uma equipe muito forte, muito qualificada, e tem tudo para estar brigando por títulos em todas as competições que disputar. Venho para somar, para ajudar e para fazer o meu melhor. Quero ajudar meus companheiros a conseguir o nosso objetivo, que é ser campeão - completou.

Além dele, o Verdão trouxe para 2017: Antônio Carlos, Felipe Melo, Hyoran, Raphael Veiga, Guerra, Michel Bastos e Keno. É possível que os atletas façam a estreia neste sábado, no amistoso contra a Chapecoense, às 16h30, na Arena Condá.

*LANCEPRESS