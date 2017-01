Xabi Alonso irá se aposentar ao fim da temporada, diz imprensa alemã

Aviso prévio

Campeão mundial com a seleção da Espanha em 2010, jogador está no Bayern desde a temporada 2014/2015 Foto: KARIM JAAFAR / AFP

O volante espanhol Xabi Alonso, do Bayern de Munique e da seleção espanhola, irá se aposentar em junho, quando termina seu contrato com o clube alemão, publicou nesta quarta-feira a revista especializada Sport Bild.

Alonso, de 35 anos e que chegou ao Bayern de Munique em 2014, comprado junto ao Real Madrid, teria informado ao clube bávaro que não pretende renovar o contrato.

Peça-chave da seleção espanhola campeã do mundo em 2010 e da Europa em 2008 e 2012, Alonso também ostenta 13 títulos em clubes, com destaque para os títulos da Liga dos Campeões com Liverpool (2005) e Real Madrid (2014).

Além de Alonso, espera-se que o capitão do Bayern de Munique, o lateral Philipp Lahm, também pendure as chuteiras ao fim desta temporada, o que obrigaria o técnico italiano Carlo Ancelotti a substituir dois importantes e experientes líderes de sua equipe.

