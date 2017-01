Yaya Touré recusa ofertas de 500 mil euros por semana do futebol chinês

Investida asiática

O meia marfinense Yaya Touré recusou ofertas do futebol chinês de aproximadamente 500 mil euros (cerca de R$ 1,7 milhão) por semana, segundo a imprensa britânica. O contrato do jogador do Manchester City termina no fim desta temporada.



Touré foi procurado por clubes chineses, que propuseram salário maior que o do time inglês. O futuro do jogador no time de Manchester parece incerto, principalmente porque o espanhol Pep Guardiola afastou o marfinense no início da temporada.

Até o momento, o atleta de 33 anos não foi seduzido cifras astronômicas do gigante asiático, que está recrutando estrelas estrangeiras em sequência. O atacante argentino Carlos Tévez, por exemplo, deixou o Boca Juniors para defender o Shanghai Shenhua.

Aos 32 anos, Tévez se transformou no jogador mais bem pago do mundo, recebendo 40 milhões de dólares (mais de 128 milhões) por ano.

*AFP