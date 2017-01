Zidane defende Navas: "Se ficamos 40 jogos sem perder, é por algum motivo"

Apoio ao goleiro

O técnico Zinedine Zidane defendeu, nesta terça-feira, o goleiro Keylor Navas. Após a derrota por 2 a 1 para o Sevilla no domingo, que selou o fim da invencibilidade dos madrilenhos, o costarriquenho foi criticado pelo gol de Jovetic, que selou o resultado.

– Para mim, ele está bem, fazendo uma temporada muito boa. Claro que exigimos sempre mais de um goleiro, de um jogador, de todos, mas por enquanto ele é o nosso goleiro. Se ficamos 40 jogos sem perder, é por algum motivo, e ele estava nas partidas – comentou o técnico.

Sobre uma possível mudança no gol para o confronto contra o Celta de Vigo, pelas quartas de final da Copa do Rei, nesta quarta-feira, Zidane fez questão de afastar os rumores – e evitou falar sobre a possível busca de um novo goleiro por parte do clube madrilenho.

– São boatos. Nós nos concentramos no que estamos fazendo neste ano. O que vai acontecer no ano que vem não me interessa e não é hora de falar sobre isso. Estou feliz com meus três goleiros e não quero mudar nada. Queremos seguir trabalhando – disse o francês.

Outro jogador que também sofreu críticas após a derrota foi o atacante Karim Benzema. No entanto, Zidane tratou de isentar seu atleta de qualquer culpa.

– Karim não pode perder uma bola no meio do campo? Cada um pode opinar como quisar. Não se pode fazer tudo perfeitamente durante todo o jogo. Precisamos ter concentração sempre – completou o técnico.

