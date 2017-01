Zidane deve renovar com Real Madrid por maior salário do mundo para técnicos

Carteira cheia

Após um ano à frente do Real Madrid como técnico, Zinedine Zidane já conquistou três títulos e o recorde de invencibilidade da história do clube. De acordo com o jornal espanhol El Confidencial, o presidente Florentino Pérez quer ampliar o vínculo do treinador e dar a ele o "maior salário do mundo".

O contrato de Zidane com o Real vai até o dia 30 de junho de 2018. A ideia seria oferecer mais um ou dois anos de vínculo. Hoje, o francês é o nono técnico mais bem pago do mundo, com 5,38 milhões de euros (R$ 18,3 milhões) por ano. O líder da lista é Luis Enrique, do Barça, com 18,7 milhões de euros (R$ 63,7 milhões) a cada temporada.

O espanhol Pep Guadiola, do Manchester City, vem em seguida, com 17,7 milhões de euros (R$ 60,2 milhões), e José Mourinho, do Manchester United, leva 16,3 milhões euros (R$ 55,5 milhões) para casa a cada 12 meses.

A publicação ainda dá conta que as conversas teriam sido iniciadas durante o Mundial de Clubes do Japão. Zidane teria sido fundamental para as renovações de Bale, Kroos, Modric e Cristiano Ronaldo com o Real Madrid.

