Abel mantém mistério no Fluminense para enfrentar o Inter

Segredo

O Fluminense encerrou a preparação para o jogo contra o Inter, nesta quarta-feira, pela Primeira Liga, mas a escalação segue um mistério. No treino desta manhã, no CT Pedro Antonio, apenas a parte final do rachão pôde ser observada pela imprensa. O técnico Abel Braga, como havia adiantado na última semana, deve colocar em campo uma equipe alternativa.

Lucas, Renato Chaves, Douglas, Gustavo Scarpa, Sornoza e Henrique Dourado foram os titulares que não apareceram em campo nesta terça-feira. A tendência é que todos esses jogadores sejam poupados no Beira-Rio.

Após o rachão, alguns atletas treinaram fizeram treinos técnicos específicos. Marquinho e Lucas Fernandes cobraram pênaltis e faltas, ambos com bons aproveitamentos. Maranhão e Marcos Junior treinaram finalizações.

O Fluminense deve entrar em campo nesta quarta-feira, às 19h30min, com o seguinte time: Júlio César; Renato, Nogueira, Henrique e Léo; Luiz Fernando, Orejuela e Marquinho; Wellington, Lucas Fernandes e Marcos Junior.