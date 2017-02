Adversário erra caminho até a Boca do Lobo antes de empate em amistoso com o Pelotas

Não é por aí

O Pelotas empatou com o Cerro Largo, do Uruguai, no último amistoso antes da estreia na Divisão de Acesso do Gauchão. Mas o jogo teve um fato curioso antes mesmo de começar.

Segundo a Rádio Universidade, de Pelotas, a delegação uruguaia errou o caminho até a Boca do Lobo e se dirigiu ao Parque Lobão, centro de treinamentos do clube que fica a sete quilômetros do estádio.

Depois da chegada apenas meia hora antes do amistoso, o Cerro Largo chegou a abrir o placar aos 10 minutos do segundo tempo com Munhos. Douglas Mineiro empatou para o Pelotas aos 20.

A estreia do Pelotas na Divisão de Acesso será no dia 6 de março, segunda-feira, quando o time recebe o Avenida.