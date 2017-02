Ainda sem vencer em 2017, Brasil-Pel recebe o Criciúma pela Primeira Liga

Para acabar o jejum

Em 2017, o Brasil-Pel ainda não conseguiu vencer. Nesta terça-feira, o Xavante tem uma nova oportunidade. Pela Primeira Liga, às 21h30min, no Bento Freitas, a equipe de Rogério Zimmermann recebe o Criciúma em jogo da segunda rodada do Grupo A.



Como ainda não pontuaram — os gaúchos perderam na estreia para o Inter e os catarinenses foram superados pelo Fluminense —, a vitória é fundamental para os planos de classificação dos adversários desta terça. O Criciúma, porém, parece não se importar tanto com isso: em Pelotas, estará com um time cheio de jovens oriundos da base e sem o técnico Deivid, que não viajará para comandar a equipe que na quinta-feira já terá compromisso pela Copa do Brasil, contra o Santo André. O auxiliar Raphael Bahia, assim, será o comandante.

Leia mais:

Gabiru anuncia saída do Taboão da Serra após quatro partidas

Guilherme Macuglia é o novo técnico do Ypiranga

Eduardo Bandeira de Mello critica boicote do presidente do Botafogo



Pela importância anímica de uma vitória, o Brasil-Pel deve ter titulares em campo. Mas o técnico Rogério Zimmermann faz questão de manter o mistério na escalação.



— Vamos ver como os jogadores vão reagir, eles estão no processo de recuperação da última partida. Não tenho um grupo muito grande, então só posso afirmar que o único que não vai jogar é o Martini, porque foi expulso contra o Inter — disse.



Historicamente, o duelo entre Brasil-Pel e Criciúma costuma ter vantagem catarinense. Dos 21 confrontos realizados até hoje, o Tigre venceu 11 vezes, o Xavante ganhou quatro e aconteceram ainda seis empates. No último jogo entre as equipes, realizado no Bento Freitas, os representantes de Santa Catarina venceram por 2 a 1.



*ZHESPORTES