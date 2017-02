Ancelotti admite gestos obscenos para torcedores do Hertha Berlim

Calma, mister





Foto: ROBERT MICHAEL / AFp





O técnico italiano do Bayern de Munique, Carlo Ancelotti, admitiu ter feito no sábado um gesto obsceno para torcedores do Hertha Berlim, que supostamente teriam cuspido nele.

– Sim, fiz um gesto depois de cuspirem em mim – declarou o técnico à emissora ARD.

O incidente ocorreu quando Ancelotti se dirigia ao túnel que leva aos vestiários, depois do Bayern empatar nos acréscimos o duelo com o Hertha, no Estádio Olímpico de Berlim (1-1).

Nas imagens de transmissão do jogo, é possível ver Ancelotti erguer o braço e mostrar o dedo para a torcida.

Segundo a revista especializada Kicker, a Federação Alemã deverá abrir inquérito para investigar o ocorrido e Ancelotti poderá ser punido.