Anderson Silva desabafa: "Sou o melhor do mundo, sim"

As críticas a Anderson Silva pela sequência sem vitórias não acabaram depois que o ex-campeão dos médios encerrou o jejum. O triunfo contra Derek Brunson foi contestado, e o lutador brasileiro foi a sua página oficial no Facebook para desabafar.

Com quase 42 anos, sete deles como campeão dos médios no UFC, Anderson desabafou e garantiu ser o melhor lutador do mundo em uma postagem em suas redes sociais nesta quinta-feira.

Depois da vitória, Anderson seguiu na sétima colocação no ranking dos médios. Derek Brunson, que era o oitavo, foi ultrapassado por Vitor Belfort e ficou em nono.

Anderson Silva ainda não tem um próximo adversário definido. Ele recebeu uma suspensão médica de 30 dias, o que não altera o seu cronograma para o retorno ao octógono.

