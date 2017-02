Anderson Silva vence Derek Brunson e acaba com jejum de quatro anos sem vitórias no UFC

Volta ao octógono

Em seu retorno ao octógono, o brasileiro Anderson Silva, 41 anos, o Spider, venceu o estadunidense Derek Brunson, 33 anos, na disputa co-principal do UFC 208, realizado na madrugada deste domingo, em Nova York, nos Estados Unidos. A luta representou uma quebra no jejum de quatro anos sem vitórias do brasileiro, que superou o adversário por decisão unânime dos juízes.

— Desculpem-me, sei que estou velho para lutar. Os caras mais novos são mais velozes e mais fortes do que eu, mas eu coloco meu coração aqui, porque lutar é a minha vida — afirmou Anderson Silva após a luta.

Foto: ANTHONY GEATHERS / AFP

Sorridente, o lutador aproveitou os holofotes para agradecer aos colegas e fãs do esporte.

— Obrigado a todos por estarem aqui. Quando eu entro no octógono, eu coloco toda a minha vida aqui. Eu respeito todo mundo aqui, respeito muito os fãs do UFC. Eu amo meu trabalho, amo o UFC e foi um sonho meu lutar aqui por muito tempo — completou.



Lenda do esporte, Spider não vencia desde outubro de 2012, quando nocauteou o estadunidense Stephan Bonnar, no UFC 153. Em janeiro de 2015, o brasileiro superou o também estadunidense Nick Diaz, no UFC 183, mas ambos foram pegos no exame antidoping, o que deixou a luta sem resultado.

Foto: Anthony Geathers / AFP

O duelo com Brunson foi considerado uma das lutas mais importantes da carreira de Anderson Silva, que poderia anunciar a aposentadoria em caso de derrota. O brasileiro ainda é o maior nome do UFC, com o record de vitórias em sequência do esporte: 16 . Entre 2006 e 2013, reinou absoluto nos octógonos, com a defesa de 10 cinturões da categoria peso-médio.

Já o adversário ainda tenta se afirmar no esporte, com sete vitórias em dez lutas no UFC. Antes de enfrentar o brasileiro, foi derrotado por nocaute por Robert Whittaker, ficando em oitavo lugar no ranking da categoria.



