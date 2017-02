Apenas nove meses após título inglês, Ranieri é demitido do Leicester

Fim do sonho

Nove meses após conquistar o título mais importante da história do Leicester e apenas um depois de levar o prêmio de melhor treinador do mundo, Claudio Ranieri não resistiu à má fase e foi demitido do clube. A decisão foi anunciada através do site oficial dos Foxes.

– Essa foi a decisão mais difícil que tivemos que tomar em quase sete anos desde que a King Power comprou o Leicester City. Mas precisamos colocar os interesses do clube à frente dos sentimentos pessoais. Claudio trouxe ótimas qualidades. Sua forma de treinar, a motivação que dava e a forma de abordagem são reflexos da rica experiência que sabíamos que ele traria. Seremos sempre gratos pelo que ele nos ajudou a conquistar – comentou o vice-presidente do clube, Aiyawatt Srivaddhanaprabha.

Depois de uma temporada inacreditável, o Leicester vive um verdadeiro pesadelo. O time é o 17º colocado no Campeonato Inglês, com 21 pontos, um a mais que o Hull City, o 18º e primeiro na zona de rebaixamento. O feito na temporada passada rendeu a Ranieri o prêmio de melhor técnico do ano pela Fifa, no dia 9 de janeiro.

– Nunca foi nossa expectativa que os feitos da última temporada fossem repetidos nessa. No entanto, a sobrevivência na Premier League era nosso único alvo no início da campanha. Mas agora estamos enfrentando uma luta para cumprir isso e sentimos que a mudança era necessária para tentar uma virada nesses últimos 13 jogos – completou Srivaddhanaprabha.

