Após eliminação do São José, Jô lamenta: "Podíamos mais"

Sentimento

O São José foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. Contra o Sampaio Corrêa, no Estádio do Vale, a equipe ficou no 1 a 1 e, assim, foi vítima do novo regulamento, que prevê apenas uma partida nesta etapa da competição.



O atacante Jô, após o confronto, lamentou a eliminação. Para o jogador, oportunidades foram desperdiçadas, tirando as chances de classificação do Zequinha:

— Ficou aquele gostinho que podíamos (ter feito) mais. Tivemos chances, erramos, não deu.

Agora, o São José foca no Gauchão. Na segunda-feira, o time de China Balbino tenta vencer pela primeira vez na competição. O adversário é o Novo Hamburgo, líder do Estadual.



Com dois pontos em dois jogos, o time da Capital é nono colocado.



*ZHESPORTES