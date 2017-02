Após lesão de Gabriel Jesus, Guardiola diz: "Vou rezar hoje à noite"

Torcida especial

O atacante Gabriel Jesus começou muito bem sua passagem pelo Manchester City. Mas, nesta segunda-feira, o jogador deixou o campo lesionado logo aos 14 minutos do primeiro tempo, na vitória da sua equipe por 2 a 0 sobre o Bournemouth.



Com dores no tornozelo direito, o brasileiro recebeu o apoio do técnico Pep Guardiola após a partida. Em entrevista, o espanhol falou que saberá com mais precisão nesta terça qual a gravidade da lesão.

— Vou rezar hoje à noite - que não seja um grande problema — disse.



A expectativa dos torcedores do City é grande quanto à recuperação de Gabriel Jesus. No dia 21, a equipe entra em campo pela primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Mônaco. O jogo poderá marcar a estreia do brasileiro na competição.



