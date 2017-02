Após racismo, torcedores fazem faixa em homenagem a Everton Luiz

Na Sérvia

Após ser vítima de racismo e deixar o campo chorando em partida na Sérvia, o brasileiro Everton Luiz recebeu apoio dos torcedores do Partizan Belgrado nesta semana. A principal torcida do clube levou uma faixa com os dizeres ¿Always with you, Everton Luiz – No Racism¿ (Pra sempre com você, Everton Luiz – Não ao Racismo).



- Fiquei muito feliz em ver que o torcedor do clube está ao meu lado. Vejo esse gesto como um reconhecimento por toda minha luta com a camisa do Partizan. Isso me dará muita força para eu seguir honrando as cores do clube mesmo com alguns infelizes tendo me ofendido daquela maneira - disse o brasileiro.



Faixa dos torcedores do Partizan em apoio ao brasileiro Foto: Divulgação / Partizan

Everton também afirmou que chegou a hora dos clubes do país proibirem esse tipo de manifestação preconceituosa nas arquibancadas. O meia volta aos gramados no próximo sábado, dia 4, quando o Partizan faz clássico diante do maior rival, o Estrela Vermelha, pelo Campeonato Sérvio.



- Isso não pode mais acontecer. A Federação e os clubes locais precisam ser mais enérgicos no combate ao racismo. Praticar esse tipo de coisa e ficar impune não é digno de um país da grandeza da Sérvia - completou.