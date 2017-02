Após seis anos, goleiro Bruno deixa a prisão em Minas Gerais

Solto

O goleiro Bruno está em liberdade. Considerado o mandante do assassinato da modelo Eliza Samúdio em 2010, o ex-jogador do Flamengo deixou a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (Apac) de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, às 19h35min desta sexta-feira. Foram seis anos e meio detido até sair da prisão.

Bruno conseguiu sua liberdade através de um habeas corpus emitido pelo ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal. Ele deixou a Apac na companhia da sua esposa, a dentista Ingrid Calheiros, segundo informações do jornal Estado de Minas. O advogado Lúcio Adolfo o acompanhou nos últimos procedimentos no presídio.

