Após vitória, Mourinho admite: "Ibrahimovic venceu o jogo por nós"

Agradou o chefe

José Mourinho conquistou a Copa da Liga Inglesa pela quarta vez em sua carreira. Segundo ele, o responsável pela vitória do Manchester United sobre o Southampton por 3 a 2 foi Zlatan Ibrahimovic, autor do último gol nos minutos finais.

– Honestamente, Ibrahimovic venceu o jogo por nós. Esteve fantástico, assim como Pogba. Quero prestar homenagem ao Southampton. Foram melhores do que nós em longos períodos e mereciam a prorrogação, mas Ibrahimovic fez a diferença e nos garantiu a taça – resumiu Mourinho.



Com a vitória em Wembley, Mourinho igualou Alex Ferguson e Brian Clough no topo da lista de treinadores mais bem sucedidos na Copa da Liga Inglesa, com quatro vitórias, sendo três com o Chelsea (2005, 2007 e 2015).



* LANCEPRESS