Arábia Saudita contrata Mark Clattenburg, melhor árbitro da Premier League

Foto: - / Premier League/Divulgação

Mark Clattenburg, um dos melhores árbitros do mundo, vai deixar a Premier League para apitar a liga da Arábia Saudita, segundo informações divulgadas, nesta sexta-feira, pela rede de televisão inglesa BBC.

Clattenburg, 41 anos, tem 12 temporadas de experiência na Inglaterra e apitou a final da Liga dos Campeões e da Eurocopa de 2016.

A BBC informou que o árbitro vai liderar o colegiado do país, trabalhando meio período a partir da próxima temporada. Na sequência, vai assumir por tempo completo.

– É um grande passo. Temos grandes profissionais no Reino Unido, e o nível aumentou muito. Certamente acrescentou uma experiência positiva para mim. O que eu gostaria de fazer agora é implementar esses avanços na Arábia Saudita e estruturar um projeto para durar ao longo prazo – afirmou o árbitro.

Em dezembro, Clattenburg anunciou a possibilidade de exportar seu talento para um país rico e emergente como a China. A saída de Mark foi confirmada poucos dias depois do jogo Arsenal e Hull, em que o árbitro teve sua atuação contestada.

Como homenagem, o sindicato de árbitros do Reino Unido afimrou que Clattenburg "iniciou uma série de normas que os demais deveriam seguir".

– As façanhas são numerosas. Na última temporada, Mark protagonizou um ano impecável: além da Premier League, apitou as finais da FA Cup, da Champions League e da Eurocopa – elogiou o sindicato em comunicado.

A brilhante carreira também teve seus percalços. Ele foi suspenso durante oito meses, entre 2008/09, depois de investigação sobre transações financeiras profissionais. Em 2014, o chefe do sindicato, Mike Riley, também condenou Clattenburg por "não cumprir o protocolo". O motivo foi um telefonema do árbitro com um dirigente do Crystal Palace, depois do jogo contra o West Brom, apitado por Mike.