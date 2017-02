Artilheiros de sobra na Liga

Não perca





Foto: Paul ELLIS / AFP

O torcedor que ficar na frente da TV na tarde desta terça-feira para assistir aos confrontos da Liga dos Campeões pode reclamar de tudo, menos de que não haja goleadores em campo. Em Manchester, Sérgio Agüero e Falcao Garcia. Em Leverkussen, Chicharito e Griezmann. É justamente no poder de seus potentes ataques que os quatro times começam a disputa das oitavas de olho na vantagem para o segundo jogo. Os exemplos do PSG, que goleou por 4 a 0 o Barcelona, e do Bayern de Munique, que arrasou o Arsenal por 5 a 1, na semana passada, são os sonhos de consumo de quem disputa a primeira partida em casa. Quem começa fora busca chegar vivo à partida de volta.

Foto: VALERY HACHE / AFP

Manchester City x Monaco

16h45min

Sem Gabriel Jesus, lesionado e fora do grupo pelos próximos três meses, o Manchester City de Pep Guardiola contará com um reserva de luxo, Sergio Agüero, contra o Monaco no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. O City ficou atrás do Barcelona no

Grupo C da Liga dos Campeões. O time inglês cresceu nas últimas rodadas na Premier League e, com três vitórias consecutivas, ocupa o segundo lugar.

Seu adversário será o atual líder do Campeonato Francês, o Monaco do goleador Falcao Garcia. O time do principado, invicto há oito rodadas, desde 18 de dezembro, terminou à frente do Bayer Leverkusen na primeira fase. O confronto é tido como um dos mais equilibrados das oitavas de final.

Bayer Leverkusen x Atlético de Madrid

16h45min

Foto: SASCHA SCHUERMANN / AFp

O Atlético de Madrid surpreendeu o Bayern de Munique na fase de grupos ao ficar na liderança da chave D. Nas oitavas, há outro alemão no caminho do time de Diego Simeone. Hoje, o jogo será na casa do Bayer Leverkusen de Chicharito, que vive um momento instável e está apenas em oitavo lugar no Campeonato Alemão. O Atlético, de Griezmann, está em quarto no Espanhol, na zona de classificação à Liga dos Campeões da próxima temporada. Chega ao duelo vivendo boa fase, após golear por 4 a 1 o Sporting Gijón.

O Bayer Leverkusen nunca chegou às oitavas da Liga dos Campeões no atual formato da competição e já parece distante o ano de 2002, quando o clube alemão perdeu na final para o Real Madrid do craque Zinedine Zidane.

Foto: PAU BARRENA / AFP