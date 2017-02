ATL GreNal: a cirurgia de Douglas e a incógnita na escalação do Inter

Dupla Gre-Nal

A principal atração do ATL GreNal desta terça-feira foi a visita aos estúdios do médico do Grêmio Felipe do Canto, que falou sobre a cirurgia do meia Douglas. Ele revelou que Douglas deve ter alta do hospital nesta quarta-feira, dando início em seguida aos trabalhos de fisioterapia no clube. Canto também explicou como foi o procedimento no joelho do atleta:

— É uma cirurgia que a gente não abre o joelho. A gente faz pequenos orifícios para conseguir introduzir uma câmera e visualizar o joelho por dentro. O fator positivo foi que a lesão era isolada. Ou seja: não tinha nenhuma outra associada, somente a ruptura do ligamento cruzado anterior.

O gremista Rodrigo Adams quis saber se a idade de Douglas, que fará 35 anos em 2017, é um fator que pode retardar a volta do jogador aos gramados.



— O Douglas é um jogador que não tem um histórico de lesões. Portanto, fica difícil fazermos qualquer previsão sobre eventuais dificuldades no processo de recuperação. A partir da alta do hospital, ele já começa a trabalhar no clube com os fisioterapeutas em dois turnos. Vai ter um acompanhamento permanente – explicou Felipe do Canto.

No segundo bloco, o destaque foi a estreia do Inter na Copa do Brasil contra o Princesa do Solimões, nesta quarta-feira.

— O Ceará, o Valdívia e o Nico López estão machucados e não viajam para Cascavel. O D'Alessandro, que a gente imaginou que pudesse ser poupado, está cotado para jogar. Mas a verdade é que o time que vai entrar em campo contra o Princesa do Solimões é uma grande incógnita – comentou o jornalista Luciano Potter.

Ouça o programa na íntegra:

