ATL GreNal: a estreia do Inter na Copa do Brasil e uma nova especulação para o Grêmio

Dupla Gre-Nal

A estreia do Inter na Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira, contra o Princesa do Solimões, foi destaque do ATL GreNal. No Grêmio, as atenções se voltaram para as especulações em torno de contratações.

Luciano Potter falou sobre a expectativa para a partida em Cascavel. De acordo com ele, é difícil fazer projeções, devido ao fato de não se saber quase nada a respeito do time amazonense.

— A prioridade do Inter em 2017 é subir para a Série A. Mas é claro que se perder para o Princesa do Solimões vai ser um fiasco gigantesco – resumiu Potter.

No segundo bloco, Duda Garbi falou sobre Bruno César - brasileiro que joga no Sporting, de Portugal, especulado pelo Grêmio:

— O Bruno César teve uma rápida passagem pela base do Grêmio e não conseguiu se afirmar. Mas o que a gente sabe da fase dele atualmente em Portugal é que ele é uma das referências do time. Seria uma bela contratação.

