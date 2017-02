ATL GreNal: a função tática de Fernandinho no Grêmio e a pena leve para o Inter no TJD

Dupla Gre-Nal

O ATL GreNal desta sexta-feira discutiu a entrada de Fernandinho no time do Grêmio, no próximo domingo, contra o São José, e a decisão do TJD, que apenas multou o Inter pela briga de torcidas em Veranópolis, no primeiro jogo do Gauchão.

Rodrigo Adams manifestou dúvida sobre a função tática do atacante Fernandinho, que deverá substituir Pedro Rocha na partida diante do Zequinha.

— Minha curiosidade é saber se o Fernandinho vai conseguir fazer uma cobertura precisa, como faz o Pedro Rocha. Porque o grande legado tático do Pedro Rocha, na minha opinião, é blindar o Marcelo Oliveira — comentou o jornalista.

No segundo bloco, o assunto foi o julgamento do caso envolvendo a briga de torcidas organizadas do Inter, no jogo contra o Veranópolis. O TJD determinou multa ao colorado de R$ 50 mil e de R$ 10 mil ao time da serra pela confusão.

— Acho que torcedor de futebol só aprende quando o clube dele é punido. Infelizmente é assim. Foi muito leve a pena para o Inter. E o Veranópolis não tinha nada a ver com a história. A multa de R$ 10 mil é absurda. O TJD fez um carinho em quem brigou – opinou Luciano Potter.

