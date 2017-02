ATL GreNal: a indefinição do time do Inter e a contratação extravagante do Grêmio  

Dupla Gre-Nal

O ATL GreNal desta terça-feira recebeu um convidado especial para debater os rumos de Grêmio e Inter nesse início de temporada: o narrador da RBS TV Luciano Périco. Lucianinho começou o programa opinando sobre a zaga colorada – setor que vem sendo alvo de críticas da torcida desde o ano passado:

— Não dá para brigar com os fatos. O torcedor do Inter não está satisfeito com Paulão e Ernando no time. Acho que eles até tem mercado para jogar em outros clubes, mas no Inter estão muito desgastados por tudo que aconteceu. Penso que o Zago precisa definir um time e deixar jogar. Não adianta ficar trocando a cada partida. Claro que vai testar aqui ou ali, mas tem que ter uma base.

Quando falaram de Grêmio, o assunto girou em torno da declaração do presidente Romildo Bolzan de que o clube fará uma contratação extravagante. Os integrantes da mesa especularam diversos nomes.

— Acho difícil que o Palmeiras aceite pagar parte do salário para que o Lucas Barrios jogue no Grêmio. Até porque os dois clubes serão concorrentes diretos na Libertadores. Se fosse o contrário, tenho certeza que o Grêmio não faria esse negócio — opinou Lucianinho.

Ouça o programa na íntegra:

