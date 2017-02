ATL GreNal: a sombra de Nico López no Inter e um substituto para Douglas no Grêmio

Debate

No ATL GreNal desta sexta-feira, a irregularidade do uruguaio Nico López no Inter e as alternativas para substituir Douglas, no Grêmio, foram os destaques do programa.

Segundo o produtor cultural Lelê Bortholacci, a chegada do atacante Carlos promete esquentar a briga por uma vaga na linha de frente do Colorado. Nico López, machucado, não joga contra o Caxias, sábado, no Beira-Rio.

– Nico López está com dificuldade de continuidade no time e noto que isso costuma acontecer com os atletas uruguaios que vêm para cá. A gente lembra que o próprio preparador físico do Diego Aguirre teve problemas com a metodologia de trabalho aqui. O Nico não está conseguindo se firmar e, agora, terá uma sombra que até então ele não tinha: o Carlos – ressaltou Lelê.

No Grêmio, Duda Garbi sugeriu um nome que, de acordo com ele, executaria bem as funções do meia Douglas – afastado por lesão no joelho.

– Acho que o substituto do Douglas é o Nenê, do Vasco. Fui me informar e o contrato dele vai até o fim de 2018. O Vasco precisa fazer grupo. Acho que valeria o Grêmio propor um negócio envolvendo dinheiro e o empréstimo do Lincoln, por exemplo.

