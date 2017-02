ATL GreNal: Bolívar critica rodízio de jogadores de Zago e prevê dificuldades para o Inter na Série B

Atlântida

O ex-zagueiro colorado Bolívar foi o convidado especial do ATL GreNal desta quarta-feira. No estúdio, ele falou sobre as contestações ao sistema defensivo do Inter nesse início de temporada e o grande desafio do clube de jogar a Série B no segundo semestre.



Bolívar considera que a atual zaga do Inter está ficando muito exposta. O ex-atleta também se mostrou contrário ao sistema de rodízio no time:



- Sempre falo que o primeiro volante é o cara que tem a missão de proteger os zagueiros. Tenho olhado os jogos do Inter e a gente não consegue ainda responder qual o time titular. Acho o rodízio um pouco complicado, porque você precisa dar confiança para o jogador. Não adianta o cara jogar duas partidas e depois saber que vai sair.



Bolívar prevê uma série de dificuldades para o Inter durante a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele falou sobre o perfil ideal para jogar essa competição:



- Para jogar a Série B é preciso ter jogadores cascudos. Além disso, o grupo precisa ter atletas que estejam acostumados a atuar nessa competição. O Inter tem que estar preparado para enfrentar muitas dificuldades. Além de gramados ruins, os jogadores dos outros times vão jogar uma verdadeira Copa do Mundo. O Colorado vai ser o time a ser batido sempre – comentou.



No segundo bloco do programa, o assunto foi o Grêmio. Rodrigo Adams disse não estar gostando da postura do clube, pós vitória na Copa do Brasil do ano passado:



- A minha preocupação é que parece que o Grêmio está acomodado, pós título da Copa do Brasil. E deveria ser o contrário. O clube teria que aproveitar o momento e seguir buscando outras conquistas. Foi o que aquele Grêmio de 1995 fez. O Inter de 2006 também.



Ouça o programa na íntegra: