ATL GreNal: Márcio Chagas da Silva critica cursos de arbitragem e comenta pênalti para o Inter

A semana está sendo de convidados no ATL GreNal. Nesta quinta-feira, o comentarista de arbitragem da RBS TV Márcio Chagas da Silva participou do programa.

Ele falou sobre o lance que originou pênalti para o Inter na partida contra o Oeste, válida pela Copa do Brasil, e opinou sobre o nível da arbitragem brasileira. Para Márcio, o pênalti em cima do atacante Carlos aconteceu:

— Achei que foi pênalti. O goleiro do Oeste segurou o pé do Carlos. É verdade que o Carlos deu uma valorizada, mas na origem do lance a infração aconteceu.



O comentarista criticou o atual modelo dos cursos de arbitragem do Brasil que, de acordo com ele, é prejudicial para o surgimento de bons profissionais.

— Na realidade, a arbitragem foi elitizada nos últimos anos. Hoje, os árbitros têm que ter um poder aquisitivo relativamente bom. Um curso custa, em média, R$ 5 mil, R$ 6 mil. Só que esses cursos, no meu entendimento, são ministrados de forma errada. Não adianta ensinar e não colocar o cara para praticar. Eles só ganham a teoria — avaliou Márcio.

