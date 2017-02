ATL GreNal: o trabalho de Zago no Inter e a troca de Lincoln por Lucas Lima no Grêmio

Dupla Gre-Nal

A semana no ATL Gre-Nal encerrou com a presença do analista de desempenho e comentarista da Rádio Gaúcha, Gustavo Fogaça. Ele contou como surgiu o interesse por trabalhar com estatísticas dentro do futebol:

— Via muita gente falando bobagem na hora de comentar um jogo. O futebol envolve muita emoção e quase nada de razão. A verdade é que quatro aspectos são fundamentais para que um jogador dê uma resposta positiva em um clube: psicológico, físico, técnico e tático. Nenhum sobressai em relação ao outro. Todos devem estar na mesma frequência.

Para Fogaça, o trabalho do técnico do Inter, Antônio Carlos Zago, já começa a produzir alguns resultados positivos.

— É fácil já enxergar algo de positivo no Inter, até porque, nos últimos meses, o time não apresentou nada de bom. O Argel e o Roth, deixo o Falcão e o Lisca de fora por causa do pouco tempo que tiveram, conseguiram acabar com qualquer ideia que pudesse existir de futebol no Inter. Isso torna o trabalho do Zago muito difícil. Ele precisa recuperar também o ânimo dos jogadores. Não acho o elenco tão ruim. O desafio é fazer com que esses jogadores funcionem juntos — comentou Fogaça.

No Grêmio, Rodrigo Adams criticou parte da torcida que não deseja a troca de Lincoln por Lucas Lima.

— Acho essa visão assustadora. Com todo respeito ao Lincoln, que é promissor, mas não dá para comparar. Lucas Lima é uma realidade e tem muita qualidade — falou o jornalista.

