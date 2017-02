ATL GreNal: os problemas da zaga do Inter e a nova referência técnica do Grêmio

Dupla Gre-Nal

Os resultados negativos de Inter e Grêmio na rodada do final de semana do Gauchão dominaram as conversas no ATL GreNal desta segunda-feira.

Para o colorado Luciano Potter, a dupla de zaga do Inter teve um papel decisivo no empate em 2 a 2 com o Passo Fundo. O jornalista entende que Paulão e Ernando não devem continuar sendo testados pelo técnico Antônio Carlos Zago.



— Acho que o Inter tem que contratar um zagueiro. O time precisa de uma figura nova ali. Os gols não são tomados só por culpa do Paulão e do Ernando. Tem muita bola que vem das laterais e do meio-campo, que não protege bem a zaga. Mas o fator psicológico influencia. Eles jogam nervosos. Eles já entram em campo vaiados, com a pressão do rebaixamento do ano passado — analisou Potter.



Em Grêmio x São José, Rodrigo Adams ressaltou a atuação de uma nova referência técnica do Tricolor:

— A grande notícia do Grêmio nos últimos jogos é o Bolaños estar se firmando como referência técnica do time, após a lesão do Douglas. Notei que o time ficou mais agudo. Se o Douglas tinha o poder de cadenciar mais a bola, o Bolaños dá o passe ou tenta o drible e vai para conclusão. A parceria entre ele e o Lincoln funcionou bem contra o São José. Acho que o Renato poderia sacar o Fernandinho e colocar o garoto ali.

