ATL GreNal: torcedor precisa ter mais paciência com Zago, e Luan merece valorização no Grêmio

Dupla Gre-Nal

A estreia do Inter com vitória na Copa do Brasil diante do Princesa do Solimões foi debatida no ATL GreNal desta quinta-feira. Os integrantes do programa também falaram sobre a tentativa do Grêmio de antecipar a renovação de contrato do atacante Luan.

Luciano Potter não gostou da atuação do Inter contra a equipe amazonense, mas entende que é preciso ter paciência, pois com o time em formação, são normais as instabilidades.

— Não sei por quanto tempo ainda vou repetir que o Inter é um time em processo de formação. Mas essa é a realidade. Acho que o Rodrigo Dourado passou a jogar mais com a entrada de Charles. Mas eu testaria um novo meio-campo. Daria mais uma chance ao Seijas, por exemplo. Mas a gente precisa ter paciência com o trabalho do Zago. Não tem outra alternativa – falou Potter.

Na parte final do programa, o jornalista Rodrigo Adams repercutiu a intenção do Grêmio de ampliar o vínculo do atacante Luan com o clube até 2019:

— Acho que o Grêmio acerta em tentar prorrogar o contrato do Luan. Ele merece uma valorização salarial e até um plano de marketing em cima da imagem dele, por tudo que ele vem construindo ao longo dos últimos três anos. Não entendo como parcela da torcida ainda o vaia. Ele é diferenciado. Ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas com a seleção e foi importantíssimo no título da Copa do Brasil.

